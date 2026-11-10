Adana'da yangının izleri siliniyor! Bahçeleri küle dönen 110 üreticiye 12 bin zeytin fidanı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 2025 ve 2026 yıllarında meydana gelen orman yangınlarında bahçeleri ve evleri zarar gören üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek sağlandı. 8 Eylül 2026'da başlayan ve 3 gün süren yangında yaklaşık 400 hektar alanın zarar gördüğü ilçede, 110 üreticiye toplam 12 bin zeytin fidanı dağıtıldı. Üçtepe Mahallesi'ne tırlarla getirilen fidanlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemil Çabuk ve mahalle muhtarlarının katılımıyla üreticilere teslim edildi. Yangında 18 dönümlük zeytin bahçesini kaybeden Mehmet Ali Keskin, 358 fidan aldığını belirterek yeniden üretime başlamak için umutlandıklarını söyledi. Zeytin bahçesi yanan Gülay Demir ise “Yeniden bir fidan ekeceğiz, yeniden bir ağacımız olacak” sözleriyle yaşadıkları zorlu sürecin ardından duyduğu mutluluğu dile getirdi.