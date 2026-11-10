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Tekirdağ'da kulisleri hareketlendiren istifa! Candan Yüceer Yeni Parti'den neden ayrıldı?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tekirdağ'da kulisleri hareketlendiren istifa! Candan Yüceer Yeni Parti'den neden ayrıldı?

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Yeni Parti'den istifa etmesinin ardından hangi partiye geçeceği sorusu, siyasi kulisleri hareketlendirdi. Yüceer, istifa gerekçesi olarak il kongresinde yaşanan tartışmaları ve kurultay delegesi listesine alınmamasını gösterdi. Peki, Candan Yüceer hangi partiye geçecek? Gazeteci Tuna Şerbetçi, Tekirdağ'daki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.

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