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Fransa'da Macron sonrası dönem için seçim yarışı! Anketlerde Le Pen ve Mélenchon'un oy oranları
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fransa'da Macron sonrası dönem için seçim yarışı! Anketlerde Le Pen ve Mélenchon'un oy oranları

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ikinci görev süresi sona yaklaşırken, gözler Nisan 2027'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine çevrildi. Ülkede siyasi tartışmalar sürerken, seçim öncesi kamuoyu araştırmaları da dikkat çekiyor. Ekim 2026 sonu itibarıyla yayımlanan anket ortalamalarında aşırı sağcı Marine Le Pen'in oy desteği yaklaşık yüzde 35, Jean-Luc Mélenchon'un ise yüzde 17 seviyesinde ölçüldü. Seçimin ilk turu 18 Nisan, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027'de gerçekleştirilecek.

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