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Konya'da tornavidalı cinayet davası
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Konya'da tornavidalı cinayet davası

Konya'da 2022 yılında işlenen cinayet davasında karar çıktı. Katil zanlısı Muhammed Berkay Kum, haksız tahrik ve iyi hâl indirimleriyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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