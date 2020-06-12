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Son dakika: CHP'nin "Sultanahmet Camii" talebine tepkiler sürüyor! Milletvekilleri canlı yayında değerlendirdi |Video
Son dakika haberi... İlker Başbuğ bugün ifade verecek. 6 vekil Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Ve CHP’nin skandal “Sultanahmet camii talebi” tartışılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, A Haber canlı yayınında siyaset gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Son dakika haberi... İlker Başbuğ bugün ifade verecek. 6 vekil Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Ve CHP'nin skandal "Sultanahmet camii talebi" tartışılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, A Haber canlı yayınında siyaset gündemine dair açıklamalarda bulundu.