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Son dakika: CHP'nin "Sultanahmet Camii" talebine tepkiler sürüyor! Milletvekilleri canlı yayında değerlendirdi |Video

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Giriş: 12.06.2020 13:31
Güncelleme:12.06.2020 13:43
Son dakika haberi... İlker Başbuğ bugün ifade verecek. 6 vekil Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Ve CHP’nin skandal “Sultanahmet camii talebi” tartışılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, A Haber canlı yayınında siyaset gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... İlker Başbuğ bugün ifade verecek. 6 vekil Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Ve CHP'nin skandal "Sultanahmet camii talebi" tartışılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, A Haber canlı yayınında siyaset gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ FETÖ iddiası nedeniyle ifade verecek |Video SON DAKİKA: ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI İLKER BAŞBUĞ 'FETÖ' İDDİASI NEDENİYLE İFADE VERECEK |VİDEO
Son dakika: 6 AK Partili vekilden suç duyurusu! Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı SON DAKİKA: 6 AK PARTİ'Lİ VEKİLDEN SUÇ DUYURUSU! ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI İLKER BAŞBUĞ İFADEYE ÇAĞRILDI
AK Partili Ömer Çelikten CHPli İbrahim Kaboğluna çok sert Sultanahmet tepkisi AK PARTİLİ ÖMER ÇELİK'TEN CHP'Lİ İBRAHİM KABOĞLU'NA ÇOK SERT SULTANAHMET TEPKİSİ
Son dakika: CHPden skandal Sultanahmet Camii çıkışı! Canlı yayında sert tepki: Bir anayasa yaparsa bizi camiye de sokmaz |Video SON DAKİKA: CHP'DEN SKANDAL "SULTANAHMET CAMİİ" ÇIKIŞI! CANLI YAYINDA SERT TEPKİ: BİR ANAYASA YAPARSA BİZİ CAMİYE DE SOKMAZ |VİDEO
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu Sultanahmet Camii’nin müze olmasını istedi CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İBRAHİM KABOĞLU SULTANAHMET CAMİİ'NİN MÜZE OLMASINI İSTEDİ

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