Son dakika: CHP'den skandal "Sultanahmet Camii" çıkışı! Canlı yayında sert tepki: Bir anayasa yaparsa bizi camiye de sokmaz |Video

Son dakika haberi... CHP’li vekil İbrahim Kaboğlu Meclis kürsüsünden Ayasofya’nın müze olarak korunması gerektiğini savundu bununla da yetinmeyip skandal bir açıklamaya imza atarak "Sultanahmet camii de müze olsun" dedi. Peki CHP milli değerlere neden yabancı? Bu skandal çıkışın anlamı ne? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili sert tepki gösterdi.

CHP'li vekil İbrahim Kaboğlu Meclis kürsüsünden Ayasofya'nın müze olarak korunması gerektiğini savundu bununla da yetinmeyip skandal bir açıklamaya imza atarak "Sultanahmet camii de müze olsun" dedi. Peki CHP milli değerlere neden yabancı? Bu skandal çıkışın anlamı ne? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili sert tepki gösterdi.

İşte açıklamaların satır başları;



BİR YUNANLI DAHİ CESARET EDEMEZDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Çok esef verici üzüntü verici bir ifade ile karşılaşıldı dün Genel Kurul'da. Bir Yunanlının dahi söylemeye cesaret edemeyeceği bir teklifi CHP'li bir vekilin gündeme getirmesi hakikaten çok üzüntü verici bir durum. Gerçekten milletin tarihiyle inancıyla değerleriyle bir türlü maalesef kanı uyuşmayan bir CHP zihniyeti yönetimi. Tarihten hiç ders almadığı ve almayacağı yönünde bir duruş sergiliyor. Zira CHP'nin geçmişine baktığımızda da camileri ahır haline getiren ve ezanı aslından kopartarak ne olduğu belli olmayan bir zihniyetin bu kadar yıl sonra yine aynı yaklaşımı sergilemesi halka rağmen halk için jakoben anlayışının faşist yaklaşımın hala canlı diri olduğunu ve zihinlerin arkasında da ne yapmak istediklerini ortaya koyucu bir zihni yaklaşım olarak bunu görmek durumundayız.

NE YAZIK Kİ İYİ PARTİ'DEN DE TEPKİ YOK

Kaboğlu'nun konuşması dikkatle takip edilmeli ve analiz edilmelidir. Zira CHP tarihten gelen baskıcı zorba ve millet değerlerine düşmanca yaklaşımının bir tezahürü olarak Ayasofya'nın cami olarak kendi asli fonksiyonlarına dönmesi tartışmaları esnasında bırakınız onu bütün dünyanın turistlerin hayranlıkla izlediği ve "Blue Mosque" diye ifadelendirdikleri "Mavi cami" olan Sultanahmet Cami böyle şaheser bir camiyi bile müzeye dönüştürme teklifini hadsiz bir şekilde ortaya koyabilmekte. Ne yazık ki İYİ Parti'den de buna bir tepki ortaya konmamakta.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım:

İSLAM DÜŞMANLIĞI SÖZ KONUSU

Üzüntü verici bir hadisedir. CHP'nin milletvekili yönetimi de hadiseye Marksist gözle bakmaktadırlar. Marksizme göre din afyondur. Bir İslam düşmanlığı söz konusu burada. Burada CHP'nin bir din istismarı vardır. Yüzünü açık etmiştir İslam'a, camiye karşı. Seçimlerde geldiler Yasin okudular. İnanmayıp inancı istismar ederek ov devşirmeye çalıştılar. Buraya dikkat etmek lazım.

ANAYASA YAPARSA BİZİ CAMİYE DE SOKMAZ

Kaboğlu CHP'nin anayasa hususundaki tek uzmanıdır. Anayasa hazırlıkları yapan insandır sıradan bir milletvekili değil. Sayın Kaboğlu bir anayasa yaparsa bizi camiye de sokmaz. Böyle bir noktaya doğru gidiyoruz.