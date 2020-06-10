Son dakika: 6 AK Parti'li vekilden suç duyurusu! Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı
Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 AK Parti'li vekilin yaptığı suç duyurusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u ifadeye çağırdı.
AK Partili 6 milletvekilinin eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki ismin "şüpheli" olarak ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı.
Soruşturma dosyasına göre, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ katıldığı bir programda ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek de yaptığı açıklamalarda, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin arkasında FETÖ'nün olduğunu iddia etti. Önergenin altında imzası olan 6 AK Parti milletvekili, Başbuğ hakkında "hakaret", Çiçek için de "iftira" suçlamasıyla Ankara Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, RTÜK'ten program kayıtlarını isteyerek bilirkişi aracılığıyla deşifresini yaptırdı.
İFADEYE ÇAĞRILDI
Açıklamaların yapıldığı yayın kuruluşlarının İstanbul'da bulunması nedeniyle soruşturmayı Ankara mı yoksa İstanbul savcılığının mı sürdüreceği tartışma konusu oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Görsel ve işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir" hükmü uyarınca, kendisinin yetkili olduğuna karar verdi. Ankara Savcılığı, İstanbul Başsavcılığı'na, Başbuğ ve Çiçek'in şüpheli olarak ifadelerinin alınması için talimat yazısı gönderdi. Yazıda iddialar anımsatılarak, ilgili açıklamaların hangi amaçla yapıldığı ve neyi kastettikleri soruldu.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakanlık açıkladı! Hepsi yok edildi
- Polisi görünce telefonunu sulama kanalına attı
- 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
- At yarışları ne zaman başlayacak?
- Beykoz'un incisi Riva bu yaz çok güzel olacak!
- Atalay Demirci'nin "FETÖ ısrarı" gerekçeli kararda
- LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?
- İSKİ'nin sahtekarlığını ortaya çıkarmıştı! CHP'den ihraç tehdidi
- Vatandaş fikrini söyledi: Ayasofya ibadete açılsın
- Çin’in Ankara Büyükelçisi A Haber’e konuştu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı her gün ebeveynsiz dışarı çıkabilir mi?
- LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? 2020 LGS sınav yerleri açıklandı mı? LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor?
- 10 Haziran at yarışı başladı mı? İstanbul at yarışları ne zaman başlayacak? Hipodromlar ne zaman açılıyor?
- Türkiye koronavirüs son durum: İl il vaka sayısı kaç? 10 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir...
- ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sürpriz ürünler damga vuracak! Hangi ürünler var?
- Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 10 Haziran gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?
- Kampanya açıklandı! ŞOK'ta bu hafta neler var? 10 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu
- Son dakika: Konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 kredi yapılandırma olacak mı?
- Son dakika: LGS ve YKS ertelenecek mi? 2020 LGS ve YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? Kısa çalışma ve ücretsiz izin nakdi ücret desteği devam edecek mi?
- Son dakika: Sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor?
- SON DAKİKA! Yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere açılacak? 2020 THY dış hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak?