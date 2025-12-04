04 Aralık 2025, Perşembe

Muhaliflere ihraç kapıda! Özel'den "susturun" talimatı
Muhaliflere ihraç kapıda! Özel’den susturun talimatı

Muhaliflere ihraç kapıda! Özel'den "susturun" talimatı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 21:23
CHP’de “yolsuzluktan arınma” çağrılarının ardından, Genel Başkan Özgür Özel’in parti içi eleştirilere karşı disiplin ve ihraç süreçlerini gündeme getirdiği konuşuluyor. İBB iddianamesinin ardından içerideki bölünme iyice ayyuka çıkarken, İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun telefonu da incelemeye alındı. Ortaya atılan bazı iddialar ise gerçekten akıl alır gibi değil. Bu gelişmelerin yanında Manavgat Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturması da gündemdeki yerini koruyor. Tutuklanan eski belediye başkan yardımcısı Engin Tüter’in savunması ortaya çıktı. Tüter, kendisine uzatılan parayı “dalgınlıkla aldığını” öne sürdü.
