04 Aralık 2025, Perşembe
Bakan Memişoğlu: “Savunma sanayisi gibi sağlık sanayisini de güçlendirmeye kararlıyız”
Giriş: 04.12.2025 18:19
“Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programı kapsamında Kırıkkale’de konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık teknolojilerinde büyük ilerleme kaydettiğini vurgulayarak, “Savunma sanayisi gibi sağlık sanayisini de güçlendirmeye çalışıyoruz, o yolda ilerliyoruz” dedi. Yerli ve milli üretimin önemine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, hedeflerinin koruyan, geliştiren ve üreten bir sağlık sistemiyle Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek olduğunu söyledi.