Bakan Memişoğlu: “Savunma sanayisi gibi sağlık sanayisini de güçlendirmeye kararlıyız”

“Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programı kapsamında Kırıkkale’de konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık teknolojilerinde büyük ilerleme kaydettiğini vurgulayarak, “Savunma sanayisi gibi sağlık sanayisini de güçlendirmeye çalışıyoruz, o yolda ilerliyoruz” dedi. Yerli ve milli üretimin önemine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, hedeflerinin koruyan, geliştiren ve üreten bir sağlık sistemiyle Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek olduğunu söyledi.

