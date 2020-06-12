Son dakika: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ 'FETÖ' iddiası nedeniyle ifade verecek |Video

AK Partili vekillerin imzasının bulunduğu, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan TBMM’nin yasa değişikliğine “FETÖ projesi” diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un nasıl ifade vereceği ortaya çıktı. Başbuğ’un Kadıköy’de oturması nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bugün ifade vermesi bekleniyor. Başbuğ'un burada SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden Ankara’da soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

AK Partili 6 milletvekilinin eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki ismin 'şüpheli' olarak ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazmıştı.

Bugün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Kadıköy'de ikamet eden İlker Başbuğ'un 12 Haziran Cuma günü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda sorgusu yapılacak.

Başbuğ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturmayı yürüten savcının sorularını SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden yanıtlayacak.

NE OLMUŞTU?

Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ katıldığı bir programda ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek de yaptığı açıklamalarda, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin arkasında FETÖ'nün olduğunu ileri sürmüştü. Başbuğ FETÖ'nün siyasi ayağı imasında bulunarak "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın" demiş, Başkan Erdoğan da tüm milletvekillerini bu ithama karşı suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti.

Erdoğan açıklamasında "Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez" demişti. Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından 2009'daki kanun teklifinde imzası bulunan Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan, 7 Şubat tarihinde avukatları aracılığıyla Başbuğ hakkında 'Hakaret', Çiçek için de 'İftira' suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, RTÜK'ten program kayıtlarını isteyerek bilirkişi aracılığıyla deşifresini yaptırmıştı.