Bakan Bayraktar: “Türkiye Yüzyılı’nda madenciliğin yüzyılını hep birlikte yazacağız”

Eti Maden ve MTA’nın 90’ıncı kuruluş yıl dönümünde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Türkiye Yüzyılı’nda, aynı zamanda Türkiye’de madenciliğin yüzyılında hep birlikte sizlerle başaracağız” dedi. MTA’nın bilimsel keşif gücü, Eti Maden’in ise dünya bor pazarındaki yüzde 61’lik payıyla küresel bir madencilik markasına dönüştüğünü vurgulayan Bayraktar, her iki kurumun da Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefindeki kritik rolüne dikkat çekti.

