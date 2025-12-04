04 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Bayraktar: “Türkiye Yüzyılı’nda madenciliğin yüzyılını hep birlikte yazacağız”
Bakan Bayraktar: Türkiye Yüzyılı’nda madenciliğin yüzyılını hep birlikte yazacağız

Bakan Bayraktar: “Türkiye Yüzyılı’nda madenciliğin yüzyılını hep birlikte yazacağız”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 17:59
Eti Maden ve MTA’nın 90’ıncı kuruluş yıl dönümünde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Türkiye Yüzyılı’nda, aynı zamanda Türkiye’de madenciliğin yüzyılında hep birlikte sizlerle başaracağız” dedi. MTA’nın bilimsel keşif gücü, Eti Maden’in ise dünya bor pazarındaki yüzde 61’lik payıyla küresel bir madencilik markasına dönüştüğünü vurgulayan Bayraktar, her iki kurumun da Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefindeki kritik rolüne dikkat çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Bayraktar: Türkiye Yüzyılı’nda madenciliğin yüzyılını hep birlikte yazacağız
ABONE OL
Türkiye suç sayılarında Avrupa’nın gerisinde
Türkiye suç sayılarında Avrupa'nın gerisinde
Türkiye Yüzyılı’nda madenciliğin yüzyılını hep birlikte yazacağız
“Türkiye Yüzyılı’nda madenciliğin yüzyılını hep birlikte yazacağız”
Mavi Vatan’da güç gösterisi
Mavi Vatan’da güç gösterisi
Adliyedeki soygunda tarih detayı
Adliyedeki soygunda tarih detayı
Türkiye Yüzyılını engelsiz yüzyıl yapacağız
"Türkiye Yüzyılını engelsiz yüzyıl yapacağız"
Engelli vatandaşlarımız için 23 yılda tarihi adımlar attık
“Engelli vatandaşlarımız için 23 yılda tarihi adımlar attık”
Sosyal hizmetlerde sorumluluklarımızı tam bir adanmışlık ruhuyla sürdüreceğiz
“Sosyal hizmetlerde sorumluluklarımızı tam bir adanmışlık ruhuyla sürdüreceğiz”
Engellilere yönelik sosyal hizmetlerde çok iyi bir karneye sahibiz
“Engellilere yönelik sosyal hizmetlerde çok iyi bir karneye sahibiz”
Kurtulmuş: Bu süreç al-ver süreci değil
Kurtulmuş: Bu süreç al-ver süreci değil
Adli emanetten 12 silah çalındı
Adli emanetten 12 silah çalındı
Maltepe sokaklarında çöp dağları oluştu!
Maltepe sokaklarında çöp dağları oluştu!
İstanbul’da 339 organize suç örgütü çökertildi
"İstanbul’da 339 organize suç örgütü çökertildi"
Daha Fazla Video Göster