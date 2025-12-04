04 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Türkiye suç sayılarında Avrupa'nın gerisinde
Türkiye suç sayılarında Avrupa’nın gerisinde

Türkiye suç sayılarında Avrupa'nın gerisinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 18:01
İçişleri Bakanlığı’nın organize suç örgütleriyle mücadele bilançosu açıklandı. İstanbul’da 339 çetenin çökertildiği, 6 bin 31 örgüt üyesinin tutuklandığı duyuruldu. Suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99,5'e yükselirken, Türkiye’nin suç sayılarında Avrupa’nın gerisinde olduğu vurgulandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş stüdyoda anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye suç sayılarında Avrupa’nın gerisinde
ABONE OL
Türkiye suç sayılarında Avrupa’nın gerisinde
Türkiye suç sayılarında Avrupa'nın gerisinde
Türkiye Yüzyılı’nda madenciliğin yüzyılını hep birlikte yazacağız
“Türkiye Yüzyılı’nda madenciliğin yüzyılını hep birlikte yazacağız”
Mavi Vatan’da güç gösterisi
Mavi Vatan’da güç gösterisi
Adliyedeki soygunda tarih detayı
Adliyedeki soygunda tarih detayı
Türkiye Yüzyılını engelsiz yüzyıl yapacağız
"Türkiye Yüzyılını engelsiz yüzyıl yapacağız"
Engelli vatandaşlarımız için 23 yılda tarihi adımlar attık
“Engelli vatandaşlarımız için 23 yılda tarihi adımlar attık”
Sosyal hizmetlerde sorumluluklarımızı tam bir adanmışlık ruhuyla sürdüreceğiz
“Sosyal hizmetlerde sorumluluklarımızı tam bir adanmışlık ruhuyla sürdüreceğiz”
Engellilere yönelik sosyal hizmetlerde çok iyi bir karneye sahibiz
“Engellilere yönelik sosyal hizmetlerde çok iyi bir karneye sahibiz”
Kurtulmuş: Bu süreç al-ver süreci değil
Kurtulmuş: Bu süreç al-ver süreci değil
Adli emanetten 12 silah çalındı
Adli emanetten 12 silah çalındı
Maltepe sokaklarında çöp dağları oluştu!
Maltepe sokaklarında çöp dağları oluştu!
İstanbul’da 339 organize suç örgütü çökertildi
"İstanbul’da 339 organize suç örgütü çökertildi"
Daha Fazla Video Göster