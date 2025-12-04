04 Aralık 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Türkiye suç sayılarında Avrupa'nın gerisinde
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 18:01
İçişleri Bakanlığı’nın organize suç örgütleriyle mücadele bilançosu açıklandı. İstanbul’da 339 çetenin çökertildiği, 6 bin 31 örgüt üyesinin tutuklandığı duyuruldu. Suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99,5'e yükselirken, Türkiye’nin suç sayılarında Avrupa’nın gerisinde olduğu vurgulandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş stüdyoda anlattı.