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AK Partili Ömer Çelik'ten CHP'li İbrahim Kaboğlu'na çok sert Sultanahmet tepkisi

Sözcüsü , İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun " de müze olmalı" sözlerine çok sert sözlerle tepki gösterdi. Ömer Çelik ""Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. CHP derhal gereğini yapmalıdır." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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AK PARTİ'DEN CHP'Lİ KABOĞLU'NA SULTANAHMET TEPKİSİ

ve tarafından gündeme getirilen "Ayasofya'nın ibadete açılsın" yönündeki önemli öneri ile birlikte tartışmalar yaşanıyor. Son olarak konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü 'ten flaş bir açıklama geldi.

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AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada " müze olarak korunmalı hatta de müze olmalı" diyen İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'na yanıt verdi.

"Akıl, idrak, izan bu mahalleye hiç uğramamış... Bir insan kendi coğrafyasına ve değerlerine nasıl bu kadar yabancı olabilir..." ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. CHP derhal gereğini yapmalıdır. Her türlü toksik siyasetin aynı anlayıştan tezahür etmesi kimseyi şaşırtmıyor. Ama bunların artık ülkemizle rekabet içinde olan başka devletler için gerekçe üretmesi tahammül edilmez bir noktaya geldi.

Açık ve net söylüyoruz. Bu şekilde düşünenler meselesinden 'e ve meselesine kadar sadece başka devletlerin tezlerini dillendiriyor. Hükümet eleştirisi değil bu. Muhalefet etmek değil. Sistematik olarak başka devletlerin tezini savunuyorlar.

Toksik bir siyaset bunların yaptıkları. Muhalefet etmek değil, siyaseti zehirlemek için konuşuyorlar. tüm dinlerin ibadethanelerine saygısını yıllardır yeni adımlarla pekiştiriyor. Bunlar ise her türlü saygısızlığı bu ülkenin parlementosunda yapıyorlar.

Şiddetle kınıyoruz bu siyaseti. Bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz."



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CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu Sultanahmet Camii’nin müze olmasını istedi

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