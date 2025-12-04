04 Aralık 2025, Perşembe
Adliyedeki soygunun ilk görüntüleri A Haber'de!
Giriş: 04.12.2025 19:16
Büyükçekmece Adliyesi’nde gerçekleştirilen milyonluk vurgunun ilk görüntüleri ortaya çıktı. Emanet kasalarından 75 kilogram ziynet eşyası çalan şüphelinin adliyeden elini kolunu sallayarak çıktığı o görüntülere A Haber ekibi ulaştı. A Muhabir Mustafa Kadir Mercan, soygunun adım adım işlendiği o anları saniye saniye anlattı.