Adliyedeki soygunun ilk görüntüleri A Haber'de!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 19:16
Büyükçekmece Adliyesi’nde gerçekleştirilen milyonluk vurgunun ilk görüntüleri ortaya çıktı. Emanet kasalarından 75 kilogram ziynet eşyası çalan şüphelinin adliyeden elini kolunu sallayarak çıktığı o görüntülere A Haber ekibi ulaştı. A Muhabir Mustafa Kadir Mercan, soygunun adım adım işlendiği o anları saniye saniye anlattı.
