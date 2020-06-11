11 Haziran 2020, Perşembe
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CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu Sultanahmet Camii’nin müze olmasını istedi

, 'nin de müze olması gerektiğini söyledi. Kaboğlu Meclis’te yaptığı konuşmada, "Benim görüşüme göre da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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CHP'Lİ KABOĞLU SULTANAHMET CAMİİ’NİN MÜZE OLMASINI İSTEDİ

KENAN KIRAN / SABAH

Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet Muş, İbrahim Kaboğlu'nun skandal ifadelerine tepki gösterdi Muş, " milletvekili İbrahim Kaboğlu az önce mecliste "İktidara gelirsek 'ni de müzeye çevireceğiz" dedi. CHP bunu söylerken iki gündür Ayasofya konusunda atıp tutan ortağı İYİ Parti kafayı yere eğip sus pus oldu! Ne oldu? Takke düştü kel göründü!" dedi.

CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan skandal Sultanahmet Camii açıklaması CHP'Lİ İBRAHİM KABOĞLU'NDAN SKANDAL SULTANAHMET CAMİİ AÇIKLAMASI

ÖZEL: "ALLAH'IM SEN BU MİLLETİ CHP ZİHNİYETİNDEN İLELEBET MUHAFAZA EYLE"

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de, "CHP Milletvekili İbrahim Kabaoğlu 'Biz iktidara geldiğimizde Sultanahmet Camiinide müze yapacağız' dedi. Milletimizle niye böyle ters düştüklerini ve iktidara gelemediklerini bizlere bir kez daha gösterdiler. Allah'ım sen bu milleti CHP zihniyetinden ilelebet muhafaza eyle" diye konuştu.

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