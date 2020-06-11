CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu Sultanahmet Camii’nin müze olmasını istedi
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Sultanahmet Camii'nin de müze olması gerektiğini söyledi. Kaboğlu Meclis’te yaptığı konuşmada, "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar" ifadelerini kullandı.
KENAN KIRAN / SABAH
AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet Muş, İbrahim Kaboğlu'nun skandal ifadelerine tepki gösterdi Muş, "CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu az önce mecliste "İktidara gelirsek Sultanahmet Camii'ni de müzeye çevireceğiz" dedi. CHP bunu söylerken iki gündür Ayasofya konusunda atıp tutan ortağı İYİ Parti kafayı yere eğip sus pus oldu! Ne oldu? Takke düştü kel göründü!" dedi.
ÖZEL: "ALLAH'IM SEN BU MİLLETİ CHP ZİHNİYETİNDEN İLELEBET MUHAFAZA EYLE"
AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de, "CHP Milletvekili İbrahim Kabaoğlu 'Biz iktidara geldiğimizde Sultanahmet Camiinide müze yapacağız' dedi. Milletimizle niye böyle ters düştüklerini ve iktidara gelemediklerini bizlere bir kez daha gösterdiler. Allah'ım sen bu milleti CHP zihniyetinden ilelebet muhafaza eyle" diye konuştu.
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