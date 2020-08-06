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Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri'nde korkutan yangın

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Giriş: 06.08.2020 10:27
Güncelleme:06.08.2020 10:27
Son dakika haberi... Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman bölgesinde bulunan büyük bir çarşıda yangın çıktı.Yangın sonucu gökyüzünü dumanlar kapladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman bölgesinde yer alan ve içerisinde dükkan ile mağazaların bulunduğu bir çarşıda büyük yangın çıktı. Yangın sonucu gökyüzünü dumanlar kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Ajman sivil savunma ekipleri araç sürücülerinden alternatif yolları kullanmalarını istedi. Birçok dükkanda yangın nedeniyle büyük hasar oluştuğu ifade edildi. Alevlere müdahale devam ederken, yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

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