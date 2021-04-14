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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan aşı mesajı: "Dünyada 6. sıradayız"

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Giriş: 14.04.2021 18:59
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan gençlerle buluşmasında aşılama hakkında gelinen son noktayı anlattı. Başkan Erdoğan "Aşılama noktasında 8+10 milyon civarında, hatta 20'ye yaklaşmış durumdayız. Bu bakımdan dünyada herhalde örnek sayılabilecek ülkelerden bir tanesi konumundayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kovid-19 salgını boyunca Türkiye'nin aşılama çalışmalarının hızı ve yeterliliği de soruldu. Erdoğan'ın soruya yanıtı şu şekilde oldu:

"Biliyorsunuz bu çalışmaları Bilim Kurulu ile sürdürüyoruz. Bilim Kurulu'nun almış olduğu kararlar hangi istikamette ise biz de hükümet olarak bu istikamette icra ediyoruz. Aşı konusunda bile dünyada 6. sırada yer alıyoruz, böyle bir konumumuz var. Bilim Kurulumuzun yapacağı çalışmalarla bu aşı sürecini 65 yaşın altından daha nasıl kademelendirelim, bunun adımları da bir taraftan atılmış olacak. Aşıda iyi bir konumdayız. Aşılama noktasında 8+10 milyon civarında, hatta 20'ye yaklaşmış durumdayız. Bu bakımdan dünyada herhalde örnek sayılabilecek ülkelerden bir tanesi konumundayız.

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