23 Nisan 2024, Salı
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Son dakika | Başkan Erdoğan Özgür Özel ile TBMM'de görüştü! İşte detaylar
Son dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'dan randevu talebine yanıt geldi. Başkan Erdoğan "En kısa zamanda bir araya gelişi gerçekleştiririz" dedi. A Haber muhabiri Rüya Akkuş Özgür Özel'e Başkan Erdoğan ile görüşmeyi sordu. CHP lideri cevap olarak "Cumhurbaşkanı ile şimdi görüşmeye gidiyorum." dedi. A Haber muhabiri görüşmenin TBMM'de başlandığını duyurdu. Akkuş TBMM'de yapılan görüşmenin 10 dakika kadar sürdüğünü aktardı. Özel ile görüşmeyi Başkan Erdoğan'a bizzat soran Rüya Akkuş detaylı görüşmenin haftaya yapılacağını bildirdi..