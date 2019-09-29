Son dakika: Balıkesir'de polislere kafa tutan iki magandanın ifadesi ortaya çıktı

Balıkesir’de iki şehir eşkıyasının polise mukavemet ettikleri görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı. Amatör bir kamera tarafından çekilen o anlarda şahısların polislerin üzerine yürüdüğü ve elini kolunu sallayarak hastaneden çıktığı görüldü. Kameraya yansımayan görüntülerde ise şahıslar hastane dışında bekleyen ekipler tarafından gözaltına alınarak nezarethaneye koyuldu. Polise mukavemet ve kavgadan dolayı haklarında işlem yapılan Nihat Y. ve Burak B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanacak cezaevine gönderildi. O iki magandanın polise verdikleri ifade ortaya çıktı. İki maganda, “Alkollüydük, yaptıklarımızdan pişmanız” dedi.