Seçime doğru siyaset gündemi! A Haber'de değerlendirdiler: FETÖ’den icazet alıp...

AK Parti seçim beyannamesinde öne çıkan vaat ve müjdeler neler? 7'li koalisyonda liste krizi ne durumda? 7'li koalisyon Kandil'den mi talimat alıyor? CHP Sadullah Ergin'e mecbur mu? Deva ve CHP neden Ergin isminden vazgeçmedi? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, “FETÖ iltisaklı bir takım isimler TBMM’ye taşınıyor ve grup kuracaklar. CHP içindeyken FETÖ’den icazet alıp ona göre hareket eden bir takım isimler var. Onlar da seçilecek yerdeler.” dedi.

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