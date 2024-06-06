06 Haziran 2024, Perşembe
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Gururlandıran manzara! ANKA III HÜRJET ile kol uçuşu yaptı
Türk savunma sanayisinin incileri ANKA III ve HÜRJET birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi. ANKA III ve HÜRJET'in kol uçuşu 50 dakika sürdü. Uçuş, 7 bin feet irtifada 165 knot hızla gerçekleştirildi. Öte yandan Türk savunma sanayisindeki insansız hava aracı kabiliyetlerini yeni bir aşamaya taşıyan ANKA III'ü geliştirme çalışmaları 2022 yılında başladı. İlerleyen dönemde insanlı uçaklardan insansız savaş uçaklarının kontrol edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda HÜRJET'in ANKA III ile uçması büyük önem taşıyor.