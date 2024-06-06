Başkan Erdoğan ile Meral Akşener ne konuştu? Akşener'in yeni imajı ve saç rengi ne mesaj veriyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesinin perde arkasında neler var? Nezaket ziyareti miydi? Meral Akşener yeni imajıyla hangi mesajı vermek istedi? İletişimci - Yazar Ali Saydam, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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