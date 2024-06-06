06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Başkan Erdoğan ile Meral Akşener ne konuştu? Akşener'in yeni imajı ve saç rengi ne mesaj veriyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2024 11:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesinin perde arkasında neler var? Nezaket ziyareti miydi? Meral Akşener yeni imajıyla hangi mesajı vermek istedi? İletişimci - Yazar Ali Saydam, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İspanya soykırım davasına dahil oluyor
İspanya soykırım davasına dahil oluyor
Başkan Erdoğan ile Meral Akşener ne konuştu?
Başkan Erdoğan ile Meral Akşener ne konuştu?
AYM’nin kararları üzerinden dezenformasyon
AYM’nin kararları üzerinden dezenformasyon
Milletvekillerine “Kılıçdaroğlu” talimatı mı?
Milletvekillerine “Kılıçdaroğlu” talimatı mı?
Yaşlı kadının elini öptü, dua istedi
Yaşlı kadının elini öptü, dua istedi
Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev’in gündeminde...
Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev'in gündeminde...
FETÖ’ye Kıskaç! 72 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye Kıskaç! 72 şüpheli yakalandı
ANKA III HÜRJET ile kol uçuşu yaptı
ANKA III HÜRJET ile kol uçuşu yaptı
DEM’li Ahmet Türk’ten kayyum tepkisi!
DEM'li Ahmet Türk'ten "kayyum" tepkisi!
Başkan Erdoğan Ödülleri töreninde konuştu!
Başkan Erdoğan Ödülleri töreninde konuştu!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sürpriz görüşme!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz görüşme!
Bakan Fidan’ın Çin ziyaretinin perde arkası!
Bakan Fidan'ın Çin ziyaretinin perde arkası!
Daha Fazla Video Göster