Milletvekillerine “Kılıçdaroğlu” talimatı mı? CHP’li vekillere konuşma yasağı mı getirildi?

CHP'de hançer polemiği sürüyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik hançer ve ihanet eleştirilerinde bulunmuştu. Bu eleştirilerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in milletvekillerine Kılıçdaroğlu ile ilgili konuşma yasağı getirdiği iddia edildi. Peki iddialarla ilgili CHP yönetimi ne diyor? İşte detaylar...

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