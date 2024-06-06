Salça yerken iki kere düşünün! Eğer bunu görürseniz direkt çöpe atın

Salçanın yemeklere kattığı benzersiz lezzetin yanı sıra, çabuk bozulma eğilimiyle de bilinen bir ürün olduğu biliniyor. Kısa sürede bozulabilen ürünler arasında önemli bir yer edinen salçaların, görüntüsü bozulduğunda sağlığı tehdit edebileceği konusunda uyarılar yapılıyor. Gıda güvenliği açısından önem taşıyan bu durum, tüketicilerin dikkatini çekiyor ve salça kullanımında daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.