Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri netleşti! TSK hepsini ezdi geçti

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri, 2024 yılı askeri güç sıralamasının yayımlanmasıyla netlik kazandı. ABD merkezli Global Firepower şirketinin gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma, bölgedeki ülkelerin Güç Endeksi (PwrIndx) puanlarını belirlemek için 60'tan fazla faktörü içeren özel bir formüle dayandı. 2024 yılı için yapılan bu araştırma sonucunda, Türkiye'nin de Orta Doğu'daki güç sıralamasındaki yeri açıklandı. İşte 2024 yılı itibarıyla en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi.