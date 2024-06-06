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Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri netleşti! TSK hepsini ezdi geçti

Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri, 2024 yılı askeri güç sıralamasının yayımlanmasıyla netlik kazandı. ABD merkezli Global Firepower şirketinin gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma, bölgedeki ülkelerin Güç Endeksi (PwrIndx) puanlarını belirlemek için 60'tan fazla faktörü içeren özel bir formüle dayandı. 2024 yılı için yapılan bu araştırma sonucunda, Türkiye'nin de Orta Doğu'daki güç sıralamasındaki yeri açıklandı. İşte 2024 yılı itibarıyla en güçlü 15 Orta Doğu ülkesi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 11:47
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Orta Doğu’nun en güçlü ülkeleri netleşti! TSK hepsini ezdi geçti

2024 yılı itibarıyla Orta Doğu'nun en güçlü 15 ülke listesi güncellendi. ABD merkezli Global Firepower tarafından yılın başında yapılan kapsamlı araştırma sonrasında, Orta Doğu'daki ülkelerin güç sıralamaları belirlendi. İşte araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin listedeki yeri ve askeri gücü...

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Orta Doğu’nun en güçlü ülkeleri netleşti! TSK hepsini ezdi geçti

15-Lübnan

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Orta Doğu’nun en güçlü ülkeleri netleşti! TSK hepsini ezdi geçti

14-Bahreyn

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Orta Doğu’nun en güçlü ülkeleri netleşti! TSK hepsini ezdi geçti

13-Yemen

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Orta Doğu’nun en güçlü ülkeleri netleşti! TSK hepsini ezdi geçti

12-Ürdün