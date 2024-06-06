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Bakan Fidan’dan Urumçi ve Kaşgar ziyareti! Yaşlı kadının elini öptü, dua istedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 10:21
Güncelleme:06.06.2024 10:21
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyareti Doğu Türkistan'da devam etti. Urumçi ve Kaşgar kentlerinde Bakan Fidan'a ilgi yoğundu.
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