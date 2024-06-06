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'Yapma çok zararlı' diyorlardı! Sürekli parmak çıtlatanlar yandı! Bakın nelere sebep oluyor...

Parmak çıtlatmak, birçok insanın günlük alışkanlıklarından biri haline gelmiş yaygın bir davranıştır. Bu eylem, insanların gerginliklerini azaltma veya rahatlama ihtiyacını karşılamak için sıkça kullanılan bir yöntemdir. Kimi insanlar çıtırdama sesi duyuncaya kadar tek tek parmaklarını uçlarından çekerken, diğerleri ellerini yumruk yaparak veya parmaklarını geriye doğru iterek hepsini aynı anda çıtlatır. İşte parmak çıtlatmanın bilinmeyen zararı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 12:46
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’Yapma çok zararlı’ diyorlardı! Sürekli parmak çıtlatanlar yandı! Bakın nelere sebep oluyor...

Parmak çıtlatmanın zararlı olup olmadığı, uzun süredir merak edilen ve tartışılan bir konudur. Bu alışkanlık, birçok kişi için sıradan bir rutin gibi görünse de, aslında zararlı bir eylemdir.

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’Yapma çok zararlı’ diyorlardı! Sürekli parmak çıtlatanlar yandı! Bakın nelere sebep oluyor...

Parmak çıtlatma sırasında yapılan hareketler parmağınızın ağrımasına, şişmesine veya ileri durumlarda kırılmasına neden olabilir. Parmaklardaki bağ dokusunun zedelenmesi gibi vakalara nadir olarak rastlanılsa da, tehlikeli olabilir.

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’Yapma çok zararlı’ diyorlardı! Sürekli parmak çıtlatanlar yandı! Bakın nelere sebep oluyor...

Doktorlar, parmak çıtlatmayı alışkanlık edinen kişilerin bu duruma bağlanma sebebini araştırması gerektiğini söylüyor. Ayrıca tik haline geldiğinde bağlarda gevşeme nedeniyle tutma gücünde azalma meydana gelebileceği söyleniyor.

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’Yapma çok zararlı’ diyorlardı! Sürekli parmak çıtlatanlar yandı! Bakın nelere sebep oluyor...

Uzmanlar, parmak çıtlatma bağımlılığını yenmek için basit çözümler olabileceğini belirtiyor. Aynı pozisyonda uzun süre kaldığınız zaman eklemleriniz sertleşmeye başlayabilir. Bunu yenmek için eklemleri çıtlatmak yerine hareket halinde olmayı deneyebilirsiniz.

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’Yapma çok zararlı’ diyorlardı! Sürekli parmak çıtlatanlar yandı! Bakın nelere sebep oluyor...

Stresi gidermek için eklem çıtlatıldığını anlatan doktorlar, stresi gidermek için derin nefes alma, meditasyon veya stres topu gibi farklı yöntemlerin denenebileceğini söylüyor.