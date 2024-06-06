06 Haziran 2024, Perşembe
'Yapma çok zararlı' diyorlardı! Sürekli parmak çıtlatanlar yandı! Bakın nelere sebep oluyor...
Parmak çıtlatmak, birçok insanın günlük alışkanlıklarından biri haline gelmiş yaygın bir davranıştır. Bu eylem, insanların gerginliklerini azaltma veya rahatlama ihtiyacını karşılamak için sıkça kullanılan bir yöntemdir. Kimi insanlar çıtırdama sesi duyuncaya kadar tek tek parmaklarını uçlarından çekerken, diğerleri ellerini yumruk yaparak veya parmaklarını geriye doğru iterek hepsini aynı anda çıtlatır. İşte parmak çıtlatmanın bilinmeyen zararı...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 12:46
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