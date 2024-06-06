FETÖ'ye Kıskaç! 17 ilde 72 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ'ye yönelik operasyonların devam ettiğini ve 17 ilde son 4 gündür yapılan Kıskaç-19 operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya "FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi..

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