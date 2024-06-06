06 Haziran 2024, Perşembe
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! 16 yıl önce evlendiler! Çocuklarının annesi...
Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi dizilerde rol alan oyuncu Barış Kılıç, şimdilerde yeni dizisiyle gündemde. Kızılcık Şerbeti'nde Ömer karakterine hayat veren Kılıç'ın kiminle evli olduğu merak edildi. İki çocuk babası Barış Kılıç, oğlunun mezuniyet töreninde ailesiyle poz verdi. Özellikle eşi Ayşegül Kılıç'ı görenler hayran kaldı. İşte Barış Kılıç'ın gözlerden uzak tuttuğu eşi ve oğulları...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 12:24
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