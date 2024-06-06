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Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! 16 yıl önce evlendiler! Çocuklarının annesi...

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi dizilerde rol alan oyuncu Barış Kılıç, şimdilerde yeni dizisiyle gündemde. Kızılcık Şerbeti'nde Ömer karakterine hayat veren Kılıç'ın kiminle evli olduğu merak edildi. İki çocuk babası Barış Kılıç, oğlunun mezuniyet töreninde ailesiyle poz verdi. Özellikle eşi Ayşegül Kılıç'ı görenler hayran kaldı. İşte Barış Kılıç'ın gözlerden uzak tuttuğu eşi ve oğulları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 12:24
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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! 16 yıl önce evlendiler! Çocuklarının annesi...

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya'nın başrollerinde yer aldığı "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç, bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu.

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! 16 yıl önce evlendiler! Çocuklarının annesi...

Daha önce Yasak Elma ve Adını Feriha Koydum dizisinde de rol alan Kılıç'ın eşi merak konusu oldu.

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! 16 yıl önce evlendiler! Çocuklarının annesi...

Yakışıklılığıyla dikkat çeken oyuncu son olarak oğlunun mezuniyet töreninde ailesiyle poz verdi. Barış Kılıç'ın 13 yaşındaki küçük oğlu Emir Kılıç ortaokuldan mezun oldu.

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! 16 yıl önce evlendiler! Çocuklarının annesi...

Gözlerden uzak yaşayan eşi Ayşegül Kılıç ise güzelliğiyle dikkat çekti. 46 yaşındaki Barış Kılıç, 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile dünya evine girmişti.

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! 16 yıl önce evlendiler! Çocuklarının annesi...

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