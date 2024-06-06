06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

PKK’nın sözde seçimi ertelendi! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi: Vurulacak hedeflerin hepsi belli

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2024 11:55
Suriye'nin kuzeyinde sözde devlet krmak için seçim düzenlemeye kalkan PKK, Mehmetçik korkusuyla geri vites yaptı. Ankara'nın verdiği operasyon sinyali sonrası PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG Suriye’nin kuzeyinde 11 Haziran’da yapmayı planladığı yerel seçim ertelendi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PKK’nın sözde seçimi ertelendi!
PKK’nın sözde seçimi ertelendi!
İspanya soykırım davasına dahil oluyor
İspanya soykırım davasına dahil oluyor
Başkan Erdoğan ile Meral Akşener ne konuştu?
Başkan Erdoğan ile Meral Akşener ne konuştu?
AYM’nin kararları üzerinden dezenformasyon
AYM’nin kararları üzerinden dezenformasyon
Milletvekillerine “Kılıçdaroğlu” talimatı mı?
Milletvekillerine “Kılıçdaroğlu” talimatı mı?
Yaşlı kadının elini öptü, dua istedi
Yaşlı kadının elini öptü, dua istedi
Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev’in gündeminde...
Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev'in gündeminde...
FETÖ’ye Kıskaç! 72 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye Kıskaç! 72 şüpheli yakalandı
ANKA III HÜRJET ile kol uçuşu yaptı
ANKA III HÜRJET ile kol uçuşu yaptı
DEM’li Ahmet Türk’ten kayyum tepkisi!
DEM'li Ahmet Türk'ten "kayyum" tepkisi!
Başkan Erdoğan Ödülleri töreninde konuştu!
Başkan Erdoğan Ödülleri töreninde konuştu!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sürpriz görüşme!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz görüşme!
Daha Fazla Video Göster