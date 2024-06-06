PKK’nın sözde seçimi ertelendi! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi: Vurulacak hedeflerin hepsi belli

Suriye'nin kuzeyinde sözde devlet krmak için seçim düzenlemeye kalkan PKK, Mehmetçik korkusuyla geri vites yaptı. Ankara'nın verdiği operasyon sinyali sonrası PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG Suriye’nin kuzeyinde 11 Haziran’da yapmayı planladığı yerel seçim ertelendi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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