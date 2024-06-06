Suriye’de yasa dışı PKK seçimine erteleme! A Haber'de değerlendirdi

Suriye'de işgal ettiği topraklarda sözde yerel seçim yapmayı planlayan terör örgütü PKK/YPG, Türkiye'nin bölgede bir terör devleti kurulmasına izin verilmeyeceği uyarılarının ardından, sözde seçimi ertelemek zorunda kaldı. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş konu ile ilgili detayları aktardı. DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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