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Suriye’de yasa dışı PKK seçimine erteleme! A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 12:27
Suriye'de işgal ettiği topraklarda sözde yerel seçim yapmayı planlayan terör örgütü PKK/YPG, Türkiye'nin bölgede bir terör devleti kurulmasına izin verilmeyeceği uyarılarının ardından, sözde seçimi ertelemek zorunda kaldı. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş konu ile ilgili detayları aktardı. DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Suriye’de yasa dışı PKK seçimine erteleme
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