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Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Mehmet Ali Özdemir'i kim öldürdü? Cinayeti itiraf etti tek tek anlattı

Hatay'da 25 Aralık'ta kaybolan ve 21 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Mehmet Ali Özdemir, cinayete kurban gittiği öğrenilmişti. Katiller, cesedin yabani hayvanlar tarafından yenmesi için yanına havuç ve elma bile bırakmıştı. Bu korkunç detaylar, kamuoyunda büyük infial yaratmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında ise son dakika bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem ve ailesinin şüpheli tavırları üzerine gözaltına alındığını duyurmuştu. Bugün ise cinayetle ilgili şok bir itiraf geldi. Peki Mehmet Ali Özdemir'i kim öldürdü? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 10:48
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Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Mehmet Ali Özdemir’i kim öldürdü? Cinayeti itiraf etti tek tek anlattı

Hatay'ın Antakya ilçesinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi konunun akıbeti için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istemişti.

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Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Mehmet Ali Özdemir’i kim öldürdü? Cinayeti itiraf etti tek tek anlattı

Şüpheli kaybın 3. haftasında acı haber geldi. Mehmet Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı. Genç adamın intihara mı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırıldı. Gözler eş Meryem'in üzerindeydi.

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Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Mehmet Ali Özdemir’i kim öldürdü? Cinayeti itiraf etti tek tek anlattı

Müge Anlı üzer haberi canlı yayında duyurdu. Önce arabasıyla birlikte kaybolan Özdemir'in aracında sürtünme ve kan izine rastlandı. Sonrada aracından 750 metre uzağında bir çalıların dibinde cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin bulunduğu yerde havuç, elma gibi sebze ve meyvelerin konulmuş olması kafalarda soru işareti bıraktı.

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Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Mehmet Ali Özdemir’i kim öldürdü? Cinayeti itiraf etti tek tek anlattı

Eşi Mehmet Ali Özdemir ile sık sık sorunlar yaşadığı ortaya çıkan Meryem'in olay gününe dair yaptığı çelişkili açıklamalar dikkat çekmişti.

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Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Mehmet Ali Özdemir’i kim öldürdü? Cinayeti itiraf etti tek tek anlattı

Müge Anlı 5 Haziran tarihli yayınında emniyet'in yaptığı şafak operasyonu ile 8 kişinin gözaltına alındığını söylemişti. Özdemir'in eşi Meryem ve ailesinden çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.