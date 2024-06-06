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F-16 alımında sona doğru! ABD Büyükelçisi Flake: Satışta ileriye doğru önemli adım atıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 12:48
ABD Büyükelçisi Flake yaptığı açıklamada Türkiye'ye satılacak F-16'lar konusunda bugün ileriye dönük olumlu bir adımın atıldığının altını çizerken "ABD ve Türkiye’nin ulusal güvenliği ve NATO’nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım." yorumunda bulundu.
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