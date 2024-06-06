Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev'in gündeminde ne var?

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in bugün Türkiye'ye geliyor. Ziyaret, sadece ikili ilişkiler bağlamında değil, bölgesel-küresel işbirliklerinin ve projelerin geleceği açısından da tarihi bir önem arz ediyor. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.

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