Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı hakkında şaşırtan gerçek! Anne kız aynı dizideler...

atv ekranlarına yayınlanan Aldatmak dizisi, bugün final bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide 'Güzide' karakterine hayat veren Vahide Gördüm, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Perçin'in eski eşi Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızının kim olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Anne kız meğer o dizide birlikte oynamış. İşte, Vahide Perçin'in oyuncu kızı...