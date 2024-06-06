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Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı hakkında şaşırtan gerçek! Anne kız aynı dizideler...

atv ekranlarına yayınlanan Aldatmak dizisi, bugün final bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide 'Güzide' karakterine hayat veren Vahide Gördüm, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Perçin'in eski eşi Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızının kim olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Anne kız meğer o dizide birlikte oynamış. İşte, Vahide Perçin'in oyuncu kızı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 11:37
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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı hakkında şaşırtan gerçek! Anne kız aynı dizideler...

Başrollerinde Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi bugün son kez izleyici karşısına çıkacak.

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı hakkında şaşırtan gerçek! Anne kız aynı dizideler...

"Adını Feriha Koydum", "Bir Zamanlar Çukurova", "Muhteşem Yüzyıl" gibi önemli projelerde rol alan usta oyuncunun aile hayatı merak edildi. Altan Gördüm ile 22 yıl birlikte olan Perçin'in kızının kim olduğunu duyanlar şoke oldu.

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı hakkında şaşırtan gerçek! Anne kız aynı dizideler...

Vahide Perçin ve Altan Gördüm çiftinin kızı da oyuncu çıktı. 28 yaşındaki Alize Gördüm; Kalbim Ege'de Kaldı, İzmir Çetesi, Beyaz Karanfil, Zeytin Tepesi, Beni Böyle Sev gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı hakkında şaşırtan gerçek! Anne kız aynı dizideler...

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa'nın kızı Nergisşah'a hayat veren Alize Gördüm, annesiyle aynı dizide rol almıştı.

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı hakkında şaşırtan gerçek! Anne kız aynı dizideler...

İşte Vahide Perçin başta olmak üzere ünlülerin çok merak edilen çocukları…