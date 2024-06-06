Yeni sıcaklık rekoru bekleniyor | Dünya Meteoroloji Örgütü: Rekor kırılma olasılığı yüzde 86! Türkiye'nin kuraklık haritası...

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) yıllık ortalama küresel sıcaklığın gelecek 5 yılın en az birinde geçici olarak, sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,5 santigrat derece üzerine çıkması ihtimalinin yüzde 80 olduğunu bildirdi. Gelecek 5 yıldan en az birinde yeni bir sıcaklık rekoru kırılma olasılığının da yüzde 86 olduğu belirtildi. Öte yandan Türkiye'de Doğu Karadeniz'den Samsun ile Ordu kesiminden başlayıp Antalya Muğla hattına gelen bir kuşakta son 6 aydır yoğun bir kuraklık yaşıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Kurnaz değerlendirdi.

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