06 Haziran 2024, Perşembe
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AYM’nin kararları üzerinden dezenformasyon
AYM'nin Resmi Gazete'de yayınlanan kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı'nın rektör ve Merkez Bankası Başkanı atama yetkisinin iptal edildiği gündeme getirilmişti. Bu iddialar resmi makamlarca yalanlandı. Konuya ilişkin hukuki değerlendirmeyi AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen A Haber mikrofonuna yaptı.