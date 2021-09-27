27 Eylül 2021, Pazartesi
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Savunma Sanayii’nde devrim yapılıyor! Milli Muharip Uçak için 3 bin kişi çalışacak
Türkiye, Savunma Sanayii’nde yüzde 100 yerli üretime doğru ilerliyor. Havacılıkta Türkiye'nin dünyada ilk beş ülke arasında yer aldığını söyleyen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak projesinde çalışan mühendis sayısını binden 3 bine çıkaracaklarını açıkladı.