13 Temmuz 2022, Çarşamba
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Rusya’nın “kıyamet” denizaltısı! 25 metrelik nükleer torpido ateşleyebiliyor
Rus ordusu, "Kıyamet Denizaltısı" olarak bilinen Belgorod denizaltılarından ilkini teslim aldı. Devasa ölüm makinesi, 25 metre uzunluğundaki nükleer torpidolarla donatılmış durumda. İddiaya göre, söz konusu torpidolardan sadece bir tanesi bile, kıyı şehirlerini yutabilecek büyüklükte radyoaktif tsunamilere yol açabilir.