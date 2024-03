Rizelilerle iftar programı | Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum: İstanbul’u asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum Rizelilerle iftar programında bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Murat Kurum, “Hayata geçirdiğimiz eserlerden dolayı Rizelilerin, tüm Karadenizli kardeşlerimizin hayır duasını aldık. Bu vatan toprağının her bir zerresine hizmet bizim için şereflerin en büyüğüdür. Biz İstanbul’umuzu asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. 5 yılda İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu, beceriksizliğe mahkum edildi. Biz afet bölgelerindeki kardeşlerimizin yaralarını sararken, bunlar konforları için villalar yapma derdine düştüler. 1 Nisan’dan itibaren her dakikamızı, her saniyemizi, her anımızı sizlere hizmet yolunda harcayacağız.” dedi.

