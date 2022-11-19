PKK/YPG Suriye’nin kuzeyine nasıl yerleşti? Terör örgütü PKK’nın Batı’daki destekçileri

PKK Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde terör örgütü olarak kabul ediliyor. Ancak terör örgütü özellikle Batı'nın desteği ile bir arka kapı farklı bir çıkış yolu oluşturdu. PKK terör örgütü harf oyunları ile YPG ve SDG isimlerini alarak Avrupa'da teşkilatlanıp rahatça destek topluyor. En güçlü desteği ise Suriye'de DEAŞ ile mücadele adı altında alıyor. PKK'yı kimler destekliyor? Harf oyunlarını PKK'ya kim tavsiye etti? Detaylar ABD'li üst düzey isimlerin de itiraflarının bulunduğu analiz haberinde...

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