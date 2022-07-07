Pençe Kilit’te iki asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca ve Ömür Ertuğrul Sarı'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

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