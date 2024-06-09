Şehit öğretmenin vefatının 7. Yılı! Türkiye şehit Şenay Aybüke öğretmeni unutmadı

Batman Kozluk’ta görev yapan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olmuştu. Şehit öğretmen için hem memleketi Çorum’da hem de Batman’da anma töreni yapıldı. İşte detaylar...

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