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1999 2003 2005 2008 SGK girişi olana emeklilik hesaplandı! A'dan Z'ye prim yaş gününe göre erken emeklilik 

Erken emeklilik hakkı, bireylerin sigorta primi ödeme süreleri ve sigorta başlangıç tarihlerine göre farklılık göstermektedir. Özellikle 1999 yılı ve sonrasında sigortalı olanlar, daha yüksek emeklilik yaşlarına tabi tutulurken, 1999 yılı öncesinde sigorta primi ödemeye başlayanlar için emeklilik daha düşük yaşlarda mümkün olabilmektedir. Bu durum, bireylerin emeklilik planlarını yaparken sigorta primi ödeme geçmişi ve başlangıç tarihlerinin önemini ön plana çıkarmaktadır.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:48
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1999 2003 2005 2008 SGK girişi olana emeklilik hesaplandı! A’dan Z’ye prim yaş gününe göre erken emeklilik

Sigorta primi ödeme başlangıç tarihlerine bağlı olarak belirlenen düzenlemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını etkileyebilmektedir. Bu nedenle, emeklilik planları yaparken yaş ve prim gün sayısı hesaplamaları büyük bir öneme sahiptir. SGK'nın sunduğu emeklilik planları, bireylerin en uygun seçeneği belirlemelerine yardımcı olabilir. Bu bilgiler, emeklilik planlaması yaparken bilinçli kararlar alınmasına olanak tanır. Bu rehber, emeklilikle ilgili kararlarını şekillendirmek isteyenler için önemli bir kılavuz niteliğindedir.

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1999 2003 2005 2008 SGK girişi olana emeklilik hesaplandı! A’dan Z’ye prim yaş gününe göre erken emeklilik

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

Erkek için,

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş

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1999 2003 2005 2008 SGK girişi olana emeklilik hesaplandı! A’dan Z’ye prim yaş gününe göre erken emeklilik

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş

24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş

24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş

24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş

24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

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1999 2003 2005 2008 SGK girişi olana emeklilik hesaplandı! A’dan Z’ye prim yaş gününe göre erken emeklilik

24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş

24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş

24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş

24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş

09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş

08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün yaş şartı yok

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1999 2003 2005 2008 SGK girişi olana emeklilik hesaplandı! A’dan Z’ye prim yaş gününe göre erken emeklilik

Kadın için,

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 58 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 58 yaş

24.05.1999 ~ 08.09.1999 20 yıl; 5975 gün 56 yaş

24.05.1998 ~ 23.05.1999 20 yıl; 5975 gün 55 yaş

24.05.1997 ~ 23.05.1998 20 yıl; 5975 gün 54 yaş

24.05.1996 ~ 23.05.1997 20 yıl; 5900 gün 53 yaş