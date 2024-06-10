10 Haziran 2024, Pazartesi
20 bin öğretmen ataması mülakat yeri sorgulama ekranı | 2024 MEB Sözleşmeli öğretmen ataması mülakat yerleri belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen ataması için geri sayımı başlattı. Ön başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, sözlü sınavlara hazırlıklarını sürdürüyor. MEB tarafından belirlenen takvime göre, öğretmen atama sözlü sınav yerleri sorgulama işlemleri yakında başlayacak. İşte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 10.06.2024 06:59
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7