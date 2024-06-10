20 bin öğretmen ataması mülakat yeri sorgulama ekranı | 2024 MEB Sözleşmeli öğretmen ataması mülakat yerleri belli oldu mu?

Öğretmen ataması için sözlü sınav giriş yerleri adaylar tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen ataması mülakatları için geri sayıma başladı. Belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını tamamlayan adaylar, 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak sözlü sınavlara katılacaklar. Sınavlar, 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav giriş belgesinde adayın başvuru numarası, sınav yeri, sınav tarihi ve saati, adayın fotoğrafı ve alan bilgileri yer alacak. Peki, MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat sınavı yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sözlü sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...