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20 bin öğretmen ataması mülakat yeri sorgulama ekranı | 2024 MEB Sözleşmeli öğretmen ataması mülakat yerleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen ataması için geri sayımı başlattı. Ön başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, sözlü sınavlara hazırlıklarını sürdürüyor. MEB tarafından belirlenen takvime göre, öğretmen atama sözlü sınav yerleri sorgulama işlemleri yakında başlayacak. İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 06:59
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20 bin öğretmen ataması mülakat yeri sorgulama ekranı | 2024 MEB Sözleşmeli öğretmen ataması mülakat yerleri belli oldu mu?

Öğretmen ataması için sözlü sınav giriş yerleri adaylar tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen ataması mülakatları için geri sayıma başladı. Belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını tamamlayan adaylar, 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak sözlü sınavlara katılacaklar. Sınavlar, 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav giriş belgesinde adayın başvuru numarası, sınav yeri, sınav tarihi ve saati, adayın fotoğrafı ve alan bilgileri yer alacak. Peki, MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat sınavı yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sözlü sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

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20 bin öğretmen ataması mülakat yeri sorgulama ekranı | 2024 MEB Sözleşmeli öğretmen ataması mülakat yerleri belli oldu mu?

Öğretmen Atama Süreci Başladı: İşte 2024 Takvimi ve Detaylar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından duyurulan öğretmen atama takvimi kapsamında, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması süreci tamamlandı. İşte detaylar:

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20 bin öğretmen ataması mülakat yeri sorgulama ekranı | 2024 MEB Sözleşmeli öğretmen ataması mülakat yerleri belli oldu mu?

Ön Başvurular Tamamlandı

20 Mayıs'ta başlayan ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri süreci, 31 Mayıs tarihinde sona erdi.

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20 bin öğretmen ataması mülakat yeri sorgulama ekranı | 2024 MEB Sözleşmeli öğretmen ataması mülakat yerleri belli oldu mu?

Sözlü Sınav Yerleri Sorgulama

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran tarihinde ilan edilecek. Adaylar bu tarihten itibaren sınav yerlerini sorgulayabilecek.

ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT YERLERİ DUYURU VE SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN!

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20 bin öğretmen ataması mülakat yeri sorgulama ekranı | 2024 MEB Sözleşmeli öğretmen ataması mülakat yerleri belli oldu mu?

Mülakatlar Ne Zaman?

Mülakat yerleri açıklandıktan sonra, sözlü sınavlar 1 Temmuz itibarıyla başlayacak.