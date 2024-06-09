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Katar'da Gazze diplomasisi! Bakan Hakan Fidan ile Hamas lideri İsmail Haniye bir araya geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 14:00
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye - Körfez İşbirliği Konseyi Toplantısı için Katar'ın başkenti Doha'da temaslarda bulunuyor. Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi.
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