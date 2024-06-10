10 Haziran 2024, Pazartesi
Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Kafalara takılan sorular birer birer cevaplandı
Kurban ibadetinin gerçekleştirilmesine sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban ibadeti hakkında kafalara takılan soruları birer birer yanıtladı. Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Kurbanlık hayvan narkozla bayıltılarak kesilebilir mi? Kurbanlığı ölen kişi yoksulsa tekrar almasına gerek var mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.06.2024 06:42 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 06:42
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