10 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Kafalara takılan sorular birer birer cevaplandı

Kurban ibadetinin gerçekleştirilmesine sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban ibadeti hakkında kafalara takılan soruları birer birer yanıtladı. Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Kurbanlık hayvan narkozla bayıltılarak kesilebilir mi? Kurbanlığı ölen kişi yoksulsa tekrar almasına gerek var mı? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 06:42 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 06:42
  • 1
  • 8
Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Kafalara takılan sorular birer birer cevaplandı

Kurban ibadetinin gerçekleştirilmesine tam 1 hafta kaldı. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban ibadeti hakkında kafalara takılan soruları birer birer yanıtladı.

  • 2
  • 8
Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Kafalara takılan sorular birer birer cevaplandı

Vatandaşlardan gelen soruları dini dayanaklarıyla beraber açıklayan Başkanlık, kredi kartıyla alınan kurbanın ödemesinin faize düşmeden ödenmesi gerektiğini bildirdi.

  • 3
  • 8
Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Kafalara takılan sorular birer birer cevaplandı

KURBAN KREDİ KARTIYLA ALINABİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı'na ilişkin vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

  • 4
  • 8
Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Kafalara takılan sorular birer birer cevaplandı

Başkanlık, "Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?" sorusuna "Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması hâlinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir" açıklamasını yaptı.

  • 5
  • 8
Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Kafalara takılan sorular birer birer cevaplandı

KURBANLIĞI ÖLEN YOKSULSA TEKRAR ALMASI GEREKMEZ

"Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır?" sorusu "Satın alınan kurbanlığın kesilmeden önce ölmesi hâlinde satın alan kişinin maddî durumuna göre farklı hüküm uygulanır. Şâyet kişi varlıklı ise başka bir hayvanı kurban olarak keser. Çünkü kendisine vacip olan kurbanı kesmiş değildir. Fakat yoksulsa yenisini almasına gerek yoktur. Çünkü yoksula kurban vacip değildir, satın almakla, satın aldığı hayvanı kesmeyi kendisine vacip kılmıştır. Aldığı hayvan ölünce, vücûbiyet düşer ve yenisini almak gerekmez" şeklinde yanıtlandı.