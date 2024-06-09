09 Haziran 2024, Pazar
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DEAŞ'ın mali yapılanmasına darbe! Döviz büroları aracılığı ile kirli para trafiği! Yüklü miktarda altın, gümüş ve para ele geçirildi
İstanbul'da DEAŞ'ın mali yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda kirli para trafiğini yöneten bazı döviz şirketleri ve dış ticaret firmalarının sahiplerinin de aralarında olduğu 11 kişi yakalandı. Ekipler yüklü miktarda para, altın ve gümüş ele geçirdi.