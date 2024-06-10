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Aile Destek ödemesi bitti mi, son ödeme ne zaman? Temmuz ayında yatacak mı? 2024 Aile Destek Programı uzatılacak mı?

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere yapılan Aile Destek Paketi için son ödeme tarihi gündemde. 4 farklı gelir aralığı için yapılan ödemeler hesaplara geçti. Ancak, 12 aylık ödeme döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte Aile Destek Paketi ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu. Peki, Aile destek ödemeleri bitti mi? 2024 Aile destek paketi ödemeleri bu ay son mu? İşte, detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 08:21
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Aile Destek ödemesi bitti mi, son ödeme ne zaman? Temmuz ayında yatacak mı? 2024 Aile Destek Programı uzatılacak mı?

Aile Destek ödemeleri her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak hak sahiplerine aktarılıyor. Ancak, Haziran ayı itibarıyla 12 aylık ödeme döneminin sonuna yaklaşılıyor olması, Aile Destek ödemelerinin sona ereceği konusunda soruları gündeme getiriyor. Dolayısıyla Aile destek ödemeleri bu ay son mu olacak gibi sorular ön plana çıkıyor. Peki Aile destek ödemeleri son ödeme ne zaman?

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Aile Destek ödemesi bitti mi, son ödeme ne zaman? Temmuz ayında yatacak mı? 2024 Aile Destek Programı uzatılacak mı?

Aile Destek Programı Ödemeleri Kurban Bayramı Öncesi Hesaplarda!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildiğini ve 7 Haziran Cuma gününden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Göktaş, toplamda 4 milyar TL'lik ödemenin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını belirtti.

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Aile Destek ödemesi bitti mi, son ödeme ne zaman? Temmuz ayında yatacak mı? 2024 Aile Destek Programı uzatılacak mı?

Aile Destek Programı Nedir?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelere aylık düzenli nakit desteği sağlayan bir sosyal yardım programı. Ödemeler, hanedeki kişi başına düşen aylık gelire göre değişiyor ve 850 TL ile 1.250 TL arasında oluyor.

Aile destek ödemeleri, her ay düzenli olarak vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ödemelerin hesaplarına yatıp yatmadığını kolayca sorgulayabilirler.

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Aile Destek ödemesi bitti mi, son ödeme ne zaman? Temmuz ayında yatacak mı? 2024 Aile Destek Programı uzatılacak mı?

Program Ne Zaman Sona Erecek?

Aile Destek Programı ödemeleri, en fazla 12 ay süreyle yapılıyor. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup, Temmuz ayında gerçekleştirilecek son ödemenin ardından program sona erecek.

Şu anda programın uzatılıp uzatılmayacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Programın akıbeti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek.

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Aile Destek ödemesi bitti mi, son ödeme ne zaman? Temmuz ayında yatacak mı? 2024 Aile Destek Programı uzatılacak mı?

Aile Destek Programı Ödeme Tutarları:

📌450 TL ve altı gelir: 1.250 TL
📌450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı gelir: 1.100 TL
📌911,15 TL üzeri - 1.372,30 TL ve altı gelir: 950 TL
📌1.372,30 TL üzeri - 5.667,37 TL'den az gelir: 850 TL

Aile Destek Programı ödemelerinin, Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması, ihtiyaç sahibi aileler için bayram öncesi önemli bir destek olacak.