10 Haziran 2024, Pazartesi
Aile Destek ödemesi bitti mi, son ödeme ne zaman? Temmuz ayında yatacak mı? 2024 Aile Destek Programı uzatılacak mı?
Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere yapılan Aile Destek Paketi için son ödeme tarihi gündemde. 4 farklı gelir aralığı için yapılan ödemeler hesaplara geçti. Ancak, 12 aylık ödeme döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte Aile Destek Paketi ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu. Peki, Aile destek ödemeleri bitti mi? 2024 Aile destek paketi ödemeleri bu ay son mu? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 10.06.2024 08:21
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