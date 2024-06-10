Aile Destek ödemesi bitti mi, son ödeme ne zaman? Temmuz ayında yatacak mı? 2024 Aile Destek Programı uzatılacak mı?

Aile Destek ödemeleri her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak hak sahiplerine aktarılıyor. Ancak, Haziran ayı itibarıyla 12 aylık ödeme döneminin sonuna yaklaşılıyor olması, Aile Destek ödemelerinin sona ereceği konusunda soruları gündeme getiriyor. Dolayısıyla Aile destek ödemeleri bu ay son mu olacak gibi sorular ön plana çıkıyor. Peki Aile destek ödemeleri son ödeme ne zaman?