Şenay Aybüke Yalçın’ın şehadetinin 7. yılı | PORTRE

22 yaşındaki Aybüke Öğretmen, 7 yıl önce teröristlerin hain saldırısında şehit oldu. Şenay öğretmenden geriye sevgi aşıladığı öğrencileri ve Mağusa Limanı türküsünü söylediği o kayıt kaldı...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN